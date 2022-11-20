Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый - фото 1Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый - фото 2Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый - фото 3

Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый

Артикул: CH-053-418
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия, серо-розовый
Полукресло Лилия, серо-розовый
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Полукресло Лилия, серо-розовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Hans – удобный и практичный. Имеет мягкое сиденье и эргономичную изогнутую спинку для обеспечения правильной поддержки позвоночника, что позволит располагаться на нем без усталости длительное время. Модель прекрасно подойдет для дополнения дизайнерских решений с высокими столами – создаст эффект визуального увеличения пространства.
Полубарный стул Hans выглядит стильно и современно в любом интерьере.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветкоричневый, серый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул ПремьерНастоящее фото товара Стул Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стул Премьер

58
Распродажа
Стул Полин светло-серыйНастоящее фото товара Стул Полин светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин светло-серый

67
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Стул пластиковый One Shot с подлокотниками

45
Настоящее фото товара Стул Джамбул трансильвания, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Джамбул трансильвания, хром

40
Настоящее фото товара Стул Caren 2 вельвет, бежевый/хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул Caren 2 вельвет, бежевый/хром

64
Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки

60
Настоящее фото товара Стул Halmar K436, зеленый/золотой, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стул Halmar K436, зеленый/золотой

116
Стул Moon, серыйНастоящее фото товара Стул Moon, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Moon, серый

51
Стул Калатея, слоновая костьНастоящее фото товара Стул Калатея, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Калатея, слоновая кость

40
В наличии 30 шт.
Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркасНастоящее фото товара Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Kora, Светло-фиолетовый, белый каркас

86

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99018
15 690 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

38
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Eames DST, круглый

49
В наличии 27 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49033
12 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

30
В наличии 8 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан

32
В наличии 59 шт.
Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена

Стол Ларьяк

50
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Столик Леборк, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Столик Леборк

42
В наличии 20 шт.
Распродажа
Стол обеденный Детройт серый малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт серый малый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99028
36 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт серый малый

37
В наличии 6 шт.
Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стулаНастоящее фото товара Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, Light brown, 4 стула

60
В наличии 6 шт.
Распродажа
Стол Miller, черный мрамор, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
33 9901
34 090 ₽Оптовая цена

Стол Miller, черный мрамор, закаленное стекло

57
В наличии 8 шт.
Стол пластиковый Orlando 140Настоящее фото товара Стол пластиковый Orlando 140, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Orlando 140

15
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела стулья для кафе

Настоящее фото товара Стул Halmar K273, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Стул Halmar K273, темно-серый

63
Распродажа
Стул Эдвин экокожа белыйНастоящее фото товара Стул Эдвин экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Эдвин экокожа белый

100
В наличии 4 шт.
Cтул Амиго полубарныйНастоящее фото товара Cтул Амиго полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Cтул Амиго полубарный

51
Распродажа
Стул с подлокотниками Брюссель велюр серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Брюссель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Брюссель велюр серый

80
В наличии 5 шт.
Стул Dill антрацит, черный каркасНастоящее фото товара Стул Dill антрацит, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Dill антрацит, черный каркас

80
Стул Gale, бежевый, черный каркас, поворотныйНастоящее фото товара Стул Gale, бежевый, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Gale, бежевый, черный каркас, поворотный

76
В наличии 35 шт.
Стул Neli, серый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Neli, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Neli, серый, черный каркас

79
Стул Ирре, графитовый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Ирре, графитовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул Ирре, графитовый, черный каркас

84
В наличии 20 шт.
Cтул Брю, малиновый велюрНастоящее фото товара Cтул Брю, малиновый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Cтул Брю, малиновый велюр

6
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Колин, горчичныйНастоящее фото товара Стул Колин, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, горчичный

8
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый
Стул полубарный Hans темно-серый, коричневый
от 30 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99018
15 690 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

38
В наличии 4 шт.
Распродажа
Стол Eames DST, круглыйНастоящее фото товара Стол Eames DST, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена

Стол Eames DST, круглый

49
В наличии 27 шт.
Распродажа
Стол Eames DSW, круглый, D 70 смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 70 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49033
12 490 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, D 70 см

30
В наличии 8 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от69 990
Оптовая цена

Стол обеденный Кослан

32
В наличии 59 шт.