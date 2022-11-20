Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Материал каркасабук
- Цветголубой
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228
Стул Pulsante, серо-голубой
Стул Pulsante, темно-серый
Стул Pulsante, светло-коричневый
Стул Pulsante, тёмно-коричневый
Стул Tulip белый, с белой подушкой
Стул Tulip белый, с красной подушкой
Стул Tulip белый, с черной подушкой
Стул UNO, белый
Стул UNO, красный
Стул UNO, черный
Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, бирюзовая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, жёлтая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, розовая экокожа
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол Лофт 13
Стол обеденный пластиковый KOMFORT
Стол Oslo Rectangle WT белый металлические ножки
Стол журнальный d550 венге
Стол раскладной Madison 150, керамика бежевый декор золото
Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница