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Стул Pulsante, бирюзовый

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Стул Pulsante, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 16.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.228

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветголубой

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