Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 86*58*63CM
Вес брутто: 15,5 кг.
Объем: 0,32 м3
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Объём упаковки0.31 м3
- Вес упаковки15.50 кг