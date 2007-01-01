Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики860
- Изделия стопируютсяНет