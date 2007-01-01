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Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эвита темно-серый
26 оценок
10 99049
21 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Эвита темно-серый - фото 1Стул Эвита темно-серый - фото 2Стул Эвита темно-серый - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Эвита темно-серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Эвита темно-серый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Эвита темно-серый

Артикул: CH-004-250
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Эвита мягкий серый обивка вельвет

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики860
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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