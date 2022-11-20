Характеристики товара
Описание
Материал: массив дуба
Ширина: 50 см
Глубина: 48 см
Высота: 100 см
Высота сиденья: 47 см
Вес товара: 7 кг
Материал: массив дуба
Ширина: 50 см
Глубина: 48 см
Высота: 100 см
Высота сиденья: 47 см
Вес товара: 7 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Подстолье из нержавеющей стали 1075ЕМ
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Салатник Восток 250
Банкетка Арт Деко, вельвет черный, золото
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Обеденная группа Обала
Подстолье Кенмэр
Подстолье Портмаги