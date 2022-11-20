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Стул С-10, с подлокотниками - фото 1Стул С-10, с подлокотниками - фото 2

Стул С-10, с подлокотниками

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Характеристики товара

Описание

Материал: массив дуба

Ширина: 50 см

Глубина: 48 см

Высота: 100 см

Высота сиденья: 47 см

Вес товара: 7 кг

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