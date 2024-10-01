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Сушилка для рук Fixsen FX-31026C - фото 1

Сушилка для рук Fixsen FX-31026C

Артикул: CH-067-637
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сушилка для рук из коллекции HOTEL — это сочетание высокой эффективности, элегантности и инновационного дизайна, предназначенное для создания атмосферы роскоши и комфорта в ванных комнатах отелей, ресторанов, офисных и общественных зданий. Этот продукт является идеальным решением для мест, где важны как эстетика, так и функциональность.

  • Элегантный дизайн: Современный и минималистичный вид сушилки отлично вписывается в интерьер любого помещения, подчеркивая его статусность и изысканность.
  • Высокая эффективность: Благодаря передовым технологиям сушки, устройство обеспечивает быстрое и эффективное высыхание рук, что особенно важно в местах с высокой проходимостью.
  • Гигиеничность: Использование сушилки для рук снижает риск распространения бактерий и вирусов, что делает её предпочтительным выбором для общественных мест.
  • Экономия: По сравнению с традиционными бумажными полотенцами, сушилки для рук являются более экономичным решением, сокращая расходы на расходные материалы и обслуживание.
  • Долговечность и надежность: Высококачественные материалы и компоненты обеспечивают долгий срок службы устройства, минимизируя необходимость в частом обслуживании или замене.

Сушилка для рук коллекции HOTEL станет не только функциональным, но и декоративным элементом ванной комнаты, обеспечивая комфорт и удобство для пользователей и подчеркивая заботу о деталях со стороны владельца помещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина235 мм
  • Глубина143 мм
  • Высота398 мм
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Сушилка для рук Fixsen FX-31026C
Сушилка для рук Fixsen FX-31026C
от 24 090
В корзине

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