Характеристики товара
Описание
Сушилка для рук из коллекции HOTEL — это сочетание высокой эффективности, элегантности и инновационного дизайна, предназначенное для создания атмосферы роскоши и комфорта в ванных комнатах отелей, ресторанов, офисных и общественных зданий. Этот продукт является идеальным решением для мест, где важны как эстетика, так и функциональность.
- Элегантный дизайн: Современный и минималистичный вид сушилки отлично вписывается в интерьер любого помещения, подчеркивая его статусность и изысканность.
- Высокая эффективность: Благодаря передовым технологиям сушки, устройство обеспечивает быстрое и эффективное высыхание рук, что особенно важно в местах с высокой проходимостью.
- Гигиеничность: Использование сушилки для рук снижает риск распространения бактерий и вирусов, что делает её предпочтительным выбором для общественных мест.
- Экономия: По сравнению с традиционными бумажными полотенцами, сушилки для рук являются более экономичным решением, сокращая расходы на расходные материалы и обслуживание.
- Долговечность и надежность: Высококачественные материалы и компоненты обеспечивают долгий срок службы устройства, минимизируя необходимость в частом обслуживании или замене.
Сушилка для рук коллекции HOTEL станет не только функциональным, но и декоративным элементом ванной комнаты, обеспечивая комфорт и удобство для пользователей и подчеркивая заботу о деталях со стороны владельца помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина235 мм
- Глубина143 мм
- Высота398 мм
- Материалпластик
- Цветчерный