Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Viola от итальянского бренда Moderli. Абажур обтянут плотной тканью, которая мягко рассеивает свет. Каркас выполнен из качественного металла, простая форма придаёт лаконичный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене. Светильник Anna станет отличным дополнительным освещением для спальни, гостиной и зала.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 20*16*22
Вес брутто: 1,045
Объем: 0,007
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина140 мм
- Длина250 мм
- Диаметр140 мм
- Глубина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный