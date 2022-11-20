Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Chilly в классическом стиле. Абажур перетянут нитями молочного цвета для мягкого рассеивания света и создания атмосферы уюта и теплоты. Корпус из качественного металла цвета меди украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн светильника. Нежная цветовая гамма бра поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и холла.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 24*18*15
Вес брутто: 0,924
Объем: 0,006
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина150 мм
- Диаметр150 мм
- Глубина205 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветоранжевый, золотой