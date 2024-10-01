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Бра V11070-1W Sharly

Артикул: CH-067-657
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный настенный светильник Sharly. Металлический каркас гармонично сочетается со вставками из стекла, которые красиво отражают свет при освещении. Светильник просто и надежно крепится к стене на планку. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем E14. С площадью освещения 3 кв.м, светильник отлично подойдет для спальни, коридора и зала, а также идеально впишется в вечернюю атмосферу ресторанов и кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота410 мм
  • Вес1.51 кг
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольE14

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.25 кг

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