Характеристики товара
Описание
Стильный настенный светильник Sharly. Металлический каркас гармонично сочетается со вставками из стекла, которые красиво отражают свет при освещении. Светильник просто и надежно крепится к стене на планку. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем E14. С площадью освещения 3 кв.м, светильник отлично подойдет для спальни, коридора и зала, а также идеально впишется в вечернюю атмосферу ресторанов и кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина150 мм
- Высота410 мм
- Вес1.51 кг
- Мощность40 Вт
- ЦокольE14
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.25 кг