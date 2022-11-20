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Настольная лампа V2651-1T Claim 1*E27*60W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Claim в стиле модерн. Абажур из полупрозрачной ткани мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла цвета хром. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Идеальный вариант для дополнительного освещения в спальне, в зале и гостиной.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 26*26*38

Вес брутто: 1,265

Объем: 0,026

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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