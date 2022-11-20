Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Claim в стиле модерн. Абажур из полупрозрачной ткани мягко рассеивает свет. Корпус выполнен из качественного металла цвета хром. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Идеальный вариант для дополнительного освещения в спальне, в зале и гостиной.
- Площадь освещения 1 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 26*26*38
Вес брутто: 1,265
Объем: 0,026
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный