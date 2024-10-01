Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник серии Chester в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в белом цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется LED-лампа 12 Вт, что позволяет осветить 9 м. Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1675 мм
- Материалакрил, алюминий
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки1.70 кг