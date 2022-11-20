Бра V2670-1W Anna 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Anna от итальянского бренда Moderli. Абажур из ткани мягко рассеивает свет и создаёт комфортное освещение в тёмное время суток. Каркас выполнен из качественного металла, простая форма придаёт лаконичный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене. Светильник Anna станет отличным дополнительным освещением для спальни, коридора и гостиной.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2,5 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*20*17

Вес брутто: 1,32

Объем: 0,009

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Основные характеристики

  • Высота330 мм
  • Ширина140 мм
  • Длина250 мм
  • Диаметр140 мм
  • Глубина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбежевый, черный, золотой

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