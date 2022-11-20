Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Anna от итальянского бренда Moderli. Абажур из ткани мягко рассеивает свет и создаёт комфортное освещение в тёмное время суток. Каркас выполнен из качественного металла, простая форма придаёт лаконичный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Бра легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене. Светильник Anna станет отличным дополнительным освещением для спальни, коридора и гостиной.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 25*20*17
Вес брутто: 1,32
Объем: 0,009
Основные характеристики
- Высота330 мм
- Ширина140 мм
- Длина250 мм
- Диаметр140 мм
- Глубина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбежевый, черный, золотой