Характеристики товара
Описание
Лаконичный светодиодный настенный светильник из серии Dante. Белый металлический каркас спиральной формы дополнен LED лентой мощностью 28 Вт и со световым потоком 1680 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. Воздушный дизайн и практичный вид светильника дополнит любой интерьер в стиле хай-тек или минимализм.
- Площадь освещения 3 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 28 Вт.
- Общая мощность светильника 28 Вт.
- Световой поток 1680 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 36*21*8
Вес брутто:
Объем: 0,060
Основные характеристики
- Ширина190 мм
- Длина350 мм
- Глубина60 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый