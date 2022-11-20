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Люстра потолочная светодиодная V1141-8CL Hight LED*80W

9 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Hight. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 23 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 8
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 80 Вт.
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 5600 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 35*35*24

Вес брутто: 4,5

Объем: 0,030

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина640 мм
  • Диаметр640 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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