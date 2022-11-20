Характеристики товара
Описание
Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Hight. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Выключатель/Пульт Пульт Д/У
- Площадь освещения 23 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 8
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 80 Вт.
- Напряжение 220-265v V
- Световой поток 5600 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 35*35*24
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,030
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина640 мм
- Длина640 мм
- Диаметр640 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный