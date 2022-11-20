Бра V2583-1W Dark 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник из коллекции Dark. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер. Бра станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.

  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220V-240V
  • Площадь освещения 2,5 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 28*27*15

Вес брутто: 1,1

Объем: 0,011

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина245 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

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