Характеристики товара
Описание
Настенный светильник из коллекции Dark. Абажур имеет два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидным камнем. Дизайн светильника из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер. Бра станет отличным дополнительным источником света для спальни, гостиной и зала.
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
- Напряжение 220V-240V
- Площадь освещения 2,5 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 28*27*15
Вес брутто: 1,1
Объем: 0,011
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Ширина160 мм
- Длина245 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсеребряный