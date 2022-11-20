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Настенный светодиодный светильник V5000-WL Ricco

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современный настенный светодиодный светильник Ricco. Данная модель идеально подойдёт для точечного освещения в доме. Направленный свет на поверхность стены создает приглушенное и комфортное освещение. Настенный светильник поможет создать акцент на интересных интерьерных решениях в доме. Компактные размеры и плоская форма светильника позволяет экономить пространство, отличный вариант для узких коридоров и небольших помещений.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 7 Вт.
  • Общая мощность светильника 7 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина160 мм
  • Длина600 мм
  • Диаметр160 мм
  • Глубина100 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, золотой

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