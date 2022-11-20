Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра в стиле модерн с пультом. Прочный металлический каркас спиральной формы дополнен LED лентой мощностью 90 Вт и со световым потоком 5040 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. Благодаря удобному пульту управления можно отрегулировать цветовую температуру от 3000К до 6500К. Изящный и лаконичный дизайн подвесной люстры Ello дополнит любой интерьер в современном стиле.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 90 Вт.
- Общая мощность светильника 90 Вт.
- Световой поток 5040 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 48*45*19
Вес брутто:
Объем: 0,410
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр500 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветсеребряный, прозрачный