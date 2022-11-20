Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра Lama. Основным источником света служит светодиодная лента мощностью 56 Вт со световым потоком в 3130 Лм. Крепление состоит из двух тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Лаконичный светильник Lama с площадью освещения 18 м² оригинальное решение для больших комнат: спальни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 18 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 56 Вт.
- Общая мощность светильника 56 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 65*36*25
Вес брутто:
Объем: 0,585
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина350 мм
- Длина630 мм
- Диаметр280 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый