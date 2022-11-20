Люстра подвесная V2613-5P Feels 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Feels. Плафоны перетянуты полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Металлический каркас в простом исполнении декорирован стеклянными сферами, которые придают воздушность светильнику. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Люстра Feels станет отличным источником света для спальни, гостиной и холла.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 40,5*34*18

Вес брутто: 6,248

Объем: 0,025

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Основные характеристики

  • Высота1160 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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