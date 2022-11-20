Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Feels. Плафоны перетянуты полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E14. Металлический каркас в простом исполнении декорирован стеклянными сферами, которые придают воздушность светильнику. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Люстра Feels станет отличным источником света для спальни, гостиной и холла.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40,5*34*18
Вес брутто: 6,248
Объем: 0,025
Основные характеристики
- Высота1160 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный