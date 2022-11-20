Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Martin в современном стиле. Металлический каркас на тросе и сферичный плафон из матового стекла. Минимализм и гармоничное сочетание деталей не нагружают пространство. Мощность лампы 60 Вт, благодаря плафону закрытого типа освещение прямое и яркое. Светильник Martin отличный вариант для кухни, прихожей и барной зоны.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 30*30*30,5
Вес брутто: 1,5
Объем: 0,027
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Диаметр250 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый