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Подвесной светильник V2891-1P Martin 1*E27*60W

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Martin в современном стиле. Металлический каркас на тросе и сферичный плафон из матового стекла. Минимализм и гармоничное сочетание деталей не нагружают пространство. Мощность лампы 60 Вт, благодаря плафону закрытого типа освещение прямое и яркое. Светильник Martin отличный вариант для кухни, прихожей и барной зоны.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 30*30*30,5

Вес брутто: 1,5

Объем: 0,027

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый

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