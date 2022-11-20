Люстра на штанге V2900-5C Diana 5*E14*5W

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Характеристики товара

Описание

Люстра на штанге Diana в стиле модерн. Металлическая штанга надёжно и неподвижно удерживает конструкцию. Сферичные плафоны из матового стекла мягко рассеивают свет. Благодаря типу цоколя E14 можно использовать лампы накаливания или LED. Общая мощность светильника 25 Вт. Легкий и изящный дизайн люстры Diana поможет дополнить интерьер спальни, кухни или прихожей.

  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 5 Вт.
  • Общая мощность светильника 25 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 61,5*61,5*34

Вес брутто: 4,8

Объем: 0,129

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина520 мм
  • Диаметр520 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой, прозрачный

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