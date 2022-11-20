Характеристики товара
Описание
Люстра на штанге Diana в стиле модерн. Металлическая штанга надёжно и неподвижно удерживает конструкцию. Сферичные плафоны из матового стекла мягко рассеивают свет. Благодаря типу цоколя E14 можно использовать лампы накаливания или LED. Общая мощность светильника 25 Вт. Легкий и изящный дизайн люстры Diana поможет дополнить интерьер спальни, кухни или прихожей.
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 5 Вт.
- Общая мощность светильника 25 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61,5*61,5*34
Вес брутто: 4,8
Объем: 0,129
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина520 мм
- Длина520 мм
- Диаметр520 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой, прозрачный