Характеристики товара
Описание
Длина: 1000 мм
Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Длина: 1000 мм
Ширина: 300 мм
Высота: 300 мм
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Kavalle
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Tender
Люстра Odeon Light Merida
Люстра подвесная Odeon Light Lurdi
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Люстра Odeon Light Grif
Люстра Атенри
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный
Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам
Стул Хит 25мм, коричневый, кожзам
Подстолье Манаус П1
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой