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Светильник лофт Трапеция - фото 1Светильник лофт Трапеция - фото 2

Светильник лофт Трапеция

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1000 мм

Ширина: 300 мм

Высота: 300 мм


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