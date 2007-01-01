Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник лофт Трапеция
66 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
Светильник лофт Трапеция - фото 1Светильник лофт Трапеция - фото 2Светильник лофт Трапеция - фото 3
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Светильник лофт Трапеция производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Светильник лофт Трапеция производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Светильник лофт Трапеция производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Светильник лофт Трапеция производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Светильник лофт Трапеция производства ChiedoCover

Светильник лофт Трапеция

Артикул: CH-008-057
66 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота300 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная V11074-6P Brass
Фотография товара Люстра подвесная V11074-6P Brass от компании ChiedoCover.
Следующий Светильник лофт Стрекоза
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота300 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете ШампаньШампань
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете БронзаБронза
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете ТитанТитан
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете СереброСеребро
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете ПиранПиран
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Светильник лофт Трапеция - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080

Светильник лофт Клетка

51
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза 300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Светильник лофт Стрекоза 300

79
Фотография товара Светильник лофт Трапеция ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Светильник лофт Трапеция ХХХ

47
Фотография товара Светильник лофт ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Светильник лофт ХХХ

43
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от6 040

Светильник лофт 5 ламп

80
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

60

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99030
7 090 ₽

Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый

7
  • розовый
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • салатовый
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
13 69034
20 490 ₽

Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный

10
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 09031
7 290 ₽

Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99049
11 590 ₽

Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Веел Коралс, голубой, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Веел Коралс, голубой, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
8 09043
13 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Веел Коралс, голубой, прозрачный

5
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450, произведённого компанией ChiedoCover
9 69015
11 290 ₽

Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450

8
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99081
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

43
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Деск Тропик, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Деск Тропик, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79018
6 990 ₽

Светильник подвесной Деск Тропик, зеленый

7
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Сталк Шагги, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Сталк Шагги, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 09023
6 590 ₽

Светильник подвесной Сталк Шагги, зеленый

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Раил Амо, прозрачный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Раил Амо, прозрачный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
9 09040
14 990 ₽

Светильник подвесной Раил Амо, прозрачный, золотой

5
  • золотой, прозрачный
  • черный, прозрачный
В наличии 47 шт.

Другие товары из раздела люстры

Фотография товара Светильник лофт Клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080

Светильник лофт Клетка

51
Фотография товара Светильник лофт Трапеция ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Светильник лофт Трапеция ХХХ

47
Фотография товара Светильник лофт ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Светильник лофт ХХХ

43
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Светильник лофт Зиг-Заг

56
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

60
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Виджинти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Светильник лофт Трапеция Виджинти

40
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Светильник лофт Трапеция Квиндесим Х

70
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89060
21 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный

49
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69061
34 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой

38
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49056
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой

34
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Светильник лофт Трапеция
Светильник лофт Трапеция
от 6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99030
7 090 ₽

Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый

7
  • розовый
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • салатовый
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
13 69034
20 490 ₽

Светильник подвесной светодиодный Винч Призмикью, прозрачный

10
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 09031
7 290 ₽

Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, коричневый

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99049
11 590 ₽

Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый

9
В наличии 45 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности