Люстра на штанге V2740-6CL Lewes 6*LED*5W

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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра на штанге в стильном черном цвете. Цилиндрические плафоны симметрично расположены по периметру для равномерного освещения. Все осветительные элементы оснащены встроенными светодиодными лампами общей мощностью 30 Вт. Черный металлический каркас надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Лаконичный дизайн светильника позволяет расположить люстру в любом современном интерьере.

  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 5 Вт.
  • Общая мощность светильника 30 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Цветовая температура 3000 K
  • Площадь освещения 10 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 35*20*15,5

Вес брутто: 2,4

Объем: 0,011

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина630 мм
  • Диаметр630 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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