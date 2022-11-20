Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра на штанге в стильном черном цвете. Цилиндрические плафоны симметрично расположены по периметру для равномерного освещения. Все осветительные элементы оснащены встроенными светодиодными лампами общей мощностью 30 Вт. Черный металлический каркас надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Лаконичный дизайн светильника позволяет расположить люстру в любом современном интерьере.
- Количество ламп 6
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 5 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Цветовая температура 3000 K
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 35*20*15,5
Вес брутто: 2,4
Объем: 0,011
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина630 мм
- Длина630 мм
- Диаметр630 мм
- Материалметалл
- Цветчерный