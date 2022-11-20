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Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W - фото 1Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W - фото 2Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W - фото 3Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W - фото 4

Люстра подвесная V1132-6P Violetta 6*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Классический и лаконичный дизайн подвесной люстры из коллекции Violetta выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными стеклянными плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v
  • Цветовая температура 4200K K
  • Площадь освещения 25 м2
  • Степень защиты IP 24

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 64*54*22

Вес брутто: 4,5

Объем: 0,080

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина580 мм
  • Диаметр580 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветсеребряный, прозрачный

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