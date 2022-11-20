Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра в в современном стиле с пультом. Прочный металлический каркас витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 128 Вт и со световым потоком 7160 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно отрегулировать цветовую температуру от 3000К до 6500К. С площадью освещения 22 м² светильник станет отличным вариантом для больших комнат. Изящный и лаконичный дизайн подвесной люстры Tiara дополнит интерьер гостиной, обеденной зоны или зала.
Площадь освещения 22 м2
Количество ламп 1
Наличие пульта д/у да
Тип цоколя LED
Общая мощность светильника 128 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 68*66*22
Вес брутто:
Объем: 0,987
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр700 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый