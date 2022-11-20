Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W
Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W
Следующий Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W
Люстра подвесная V2574-7P Chilly 7*E27*60W

Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Dark от итальянского бренда Moderli. Плафоны имеют два слоя ткани, внутренняя светлая ткань мягко рассеивает свет, а внешняя тёмная приглушает её и создаёт расслабляющую обстановку. Каркас выполнен из металла цвета хром и декорирован каплевидными камнями. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Дизайн люстры из объёмных фигур и гибких линий подчеркнёт любой современный интерьер.

  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 57*36*16

Вес брутто: 3

Объем: 0,033

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсеребряный

Другие товары из раздела светильники модерн оптом

Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99033
24 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2590-5P Saudy 5*E14*60W

Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 99036
13 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра потолочная на штанге V1151-4P Circle 4*E27*60W

Настенно-потолочный светильник V4040-10C NinoНастоящее фото товара Настенно-потолочный светильник V4040-10C Nino, произведённого компанией ChiedoCover
27 99029
38 990 ₽Оптовая цена
13

Настенно-потолочный светильник V4040-10C Nino

Люстра на штанге Девис, венге, 4 лампыНастоящее фото товара Люстра на штанге Девис, венге, 4 лампы, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Люстра на штанге Девис, венге, 4 лампы

Настоящее фото товара Люстра подвесная Ideal Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 725
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Ideal Lux

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Mr Jack, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
Оптовая цена
9

Люстра Ideal Lux Mr Jack

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Nastrino, произведённого компанией ChiedoCover
от14 924
Оптовая цена
15

Люстра Ideal Lux Nastrino

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look Black, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена
14

Люстра Ideal Lux Look Black

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Look White, произведённого компанией ChiedoCover
от4 016
Оптовая цена
11

Люстра Ideal Lux Look White

Настоящее фото товара Трековый светильник Citilux Ринг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
12

Трековый светильник Citilux Ринг

С этим товаром покупают

Бра V2583-1W Dark 1*E14*60WНастоящее фото товара Бра V2583-1W Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
2 89048
5 490 ₽Оптовая цена
10

Бра V2583-1W Dark 1*E14*60W

Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
11 29047
20 990 ₽Оптовая цена
5

Люстра подвесная V2584-3P Dark 3*E14*60W

Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99036
27 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра подвесная V2585-5P Dark 5*E14*60W

Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60WНастоящее фото товара Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
6 79033
9 990 ₽Оптовая цена
7

Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W

Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60WНастоящее фото товара Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W

Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60WНастоящее фото товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
22 9909
24 990 ₽Оптовая цена
15

Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W