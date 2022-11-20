Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра из серии Nino. Светодиодные ленты встроены в металлические кольца, образующие геометрический узор. Акриловый слой, расположенный поверх ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря пульту управления можно настроить интенсивность света и цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Лаконичная люстра Nino с изящным дизайном станет прекрасным источником света в любом интерьере в современном стиле.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 96 Вт.
- Общая мощность светильника 96 Вт.
- Световой поток 5370 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 33*33*10
Вес брутто:
Объем: 0,109
Основные характеристики
- Высота260 мм
- Диаметр450 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный