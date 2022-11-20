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Люстра потолочная светодиодная V1000-CL Agnes LED*60W

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Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Agnes выполнена из металла и акрила. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 4200 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*55*15

Вес брутто: 2,5

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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