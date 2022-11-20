Характеристики товара
Описание
Классический и лаконичный дизайн подвесной люстры из коллекции Violetta выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными стеклянными плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 25 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Напряжение 220-265v
- Световой поток 4550 Lm
- Цветовая температура 4200K K
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 64*61*23
Вес брутто: 5,2
Объем: 0,090
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина620 мм
- Длина620 мм
- Диаметр620 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсеребряный, прозрачный