Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра из коллекции Viola. Плафоны, обтянутые тканью, мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета хром выполнен в простом стиле без лишних деталей. Источником света могут быть лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения. Отличный выбор для интерьера в лаконичном дизайне.
- Площадь освещения 12 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 180 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 47*45*20
Вес брутто: 3
Объем: 0,042
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина560 мм
- Длина560 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный