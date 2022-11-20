Люстра подвесная V2681-3P Viola 3*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра из коллекции Viola. Плафоны, обтянутые тканью, мягко рассеивают свет. Металлический каркас цвета хром выполнен в простом стиле без лишних деталей. Источником света могут быть лампы накаливания или LED с цоколем Е27. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения. Отличный выбор для интерьера в лаконичном дизайне.

  • Площадь освещения 12 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 47*45*20

Вес брутто: 3

Объем: 0,042

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина560 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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