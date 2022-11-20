Характеристики товара
Описание
Светодиодная потолочная люстра из серии Rondi с пультом управления. Изящные плафоны декорированы ветвистым узором с хрустальными вставками. Встроенная светодиодная лента общей мощностью 264 Вт и со световым потоком 14780 Лм обеспечивает качественное яркое освещение. Воздушный дизайн в белых тонах прекрасно дополнит любой современный интерьер. Люстра с площадью освещения 22 м² подойдет для гостиной, зала или обеденной зоны.
- Площадь освещения 22 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 264 Вт.
- Общая мощность светильника 264 Вт.
- Световой поток 14780 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 56*56*12
Вес брутто:
Объем: 0,376
Основные характеристики
- Высота130 мм
- Диаметр810 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, прозрачный