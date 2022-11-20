Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра в стиле хай-тек. Металлический каркас белого цвета витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 190 Вт и со световым потоком 10640 Лм. С помощью пульта управления в комплекте можно настроить цветовую температуру освещения в пределах 3000K-6500K. Лаконичный и воздушный дизайн люстры Adam дополнит любой современный интерьер, и идеально подойдет для освещения детской или спальни.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 190 Вт.
- Общая мощность светильника 190 Вт.
- Световой поток 10640 Lm
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 67*65*22
Вес брутто:
Объем: 0,958
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Диаметр670 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый