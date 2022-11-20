Характеристики товара
Описание
Подвесная люстра Fettel от итальянского бренда Moderli. Светильник выполнен в стиле средневековых люстр со свечами. Полностью окрашен в белый цвет, металлический каркас декорирован хрустальными вставками и подвесками, которые дополняют дизайн и придают конструкции нежный и изящный вид. Для освещения подойдут лампы накаливания или LED c цоколем Е14. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Светильник Fettel станет торжественным дополнением для спальни, гостиной и детской, с площадью освещения 18 кв.м.
- Площадь освещения 18 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 300 Вт.
- Напряжение 220V-240V
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 35*35*15
Вес брутто: 3,6
Объем: 0,018
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина560 мм
- Длина560 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветпрозрачный