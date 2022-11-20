Люстра подвесная V2510-5P Fettel 5*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра Fettel от итальянского бренда Moderli. Светильник выполнен в стиле средневековых люстр со свечами. Полностью окрашен в белый цвет, металлический каркас декорирован хрустальными вставками и подвесками, которые дополняют дизайн и придают конструкции нежный и изящный вид. Для освещения подойдут лампы накаливания или LED c цоколем Е14. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Светильник Fettel станет торжественным дополнением для спальни, гостиной и детской, с площадью освещения 18 кв.м.

  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 5
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 300 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 35*35*15

Вес брутто: 3,6

Объем: 0,018

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина560 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветпрозрачный

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