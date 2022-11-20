Товар в корзине. Перейти

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162W

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы
Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы
Следующий Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W
Люстра Эсенлер, хром венге, 3 лампы

Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра из серии Monica. Белый металлический каркас оригинальной формы дополнен LED лентой общей мощностью 162 Вт и со световым потоком 9070 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. С помощью пульта управления, поставляется в комплекте с люстрой, можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Потолочная люстра Monica с воздушным и практичным дизайном впишется в интерьер в стиле хай-тек или минимализм. Подойдет для освещения спальни, гостиной или зала.

  • Площадь освещения 10 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 162 Вт.
  • Общая мощность светильника 162 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*25*12

Вес брутто:

Объем: 0,138

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

Похожие товары

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
18 49048
34 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

В наличии 36 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
12 99024
16 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W

В наличии 30 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W, произведённого компанией ChiedoCover
16 99023
21 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W

В наличии 38 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W, произведённого компанией ChiedoCover
7 99051
15 990 ₽Оптовая цена
7

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2740-CL Cosa LED 120W

В наличии 47 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144W, произведённого компанией ChiedoCover
11 79038
18 990 ₽Оптовая цена
13

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2741-CL Cosa LED 144W

В наличии 41 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190, произведённого компанией ChiedoCover
14 19036
21 990 ₽Оптовая цена
7

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2750-CL Adam LED 190

В наличии 44 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264, произведённого компанией ChiedoCover
16 99040
27 990 ₽Оптовая цена
12

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264

В наличии 42 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126W, произведённого компанией ChiedoCover
9 29052
18 990 ₽Оптовая цена
14

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2781-CL Ello LED 126W

В наличии 45 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2782-CL Ello LED 140WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2782-CL Ello LED 140W, произведённого компанией ChiedoCover
11 99046
21 990 ₽Оптовая цена
15

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2782-CL Ello LED 140W

В наличии 46 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2784-CL Ello LED 90WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2784-CL Ello LED 90W, произведённого компанией ChiedoCover
10 99055
23 990 ₽Оптовая цена
10

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2784-CL Ello LED 90W

В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2785-CL Ello LED 170WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2785-CL Ello LED 170W, произведённого компанией ChiedoCover
17 99056
39 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2785-CL Ello LED 170W

В наличии 49 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2810-CL Victory LED 96WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2810-CL Victory LED 96W, произведённого компанией ChiedoCover
7 59046
13 990 ₽Оптовая цена
12

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2810-CL Victory LED 96W

В наличии 40 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2811-CL Victory LED 144WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2811-CL Victory LED 144W, произведённого компанией ChiedoCover
11 59036
17 990 ₽Оптовая цена
10

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2811-CL Victory LED 144W

В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Black, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
9

Накладной светильник Lightstar Rullo Black

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Cocktail, произведённого компанией ChiedoCover
от18 421
Оптовая цена
15

Люстра Ideal Lux Cocktail

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
14

Cтол АРЛЬ, 800x800

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162W, произведённого компанией ChiedoCover
9 99048
18 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2712-CL Monica LED 162W

В наличии 47 шт.
Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270WНастоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W, произведённого компанией ChiedoCover
18 49048
34 990 ₽Оптовая цена
8

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2713-CL Monica LED 270W

В наличии 36 шт.
Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27WНастоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W, произведённого компанией ChiedoCover
2 99046
5 490 ₽Оптовая цена
14

Светодиодный настенный светильник V2710-WL Monica LED 27W

В наличии 41 шт.
Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54WНастоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54W, произведённого компанией ChiedoCover
5 19049
9 990 ₽Оптовая цена
9

Светодиодный настенный светильник V2711-CL Monica LED 54W

В наличии 39 шт.