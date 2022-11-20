Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра из серии Monica. Белый металлический каркас оригинальной формы дополнен LED лентой общей мощностью 162 Вт и со световым потоком 9070 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует комфортному и мягкому освещению. С помощью пульта управления, поставляется в комплекте с люстрой, можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Потолочная люстра Monica с воздушным и практичным дизайном впишется в интерьер в стиле хай-тек или минимализм. Подойдет для освещения спальни, гостиной или зала.
- Площадь освещения 10 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 162 Вт.
- Общая мощность светильника 162 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*25*12
Вес брутто:
Объем: 0,138
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Диаметр600 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый