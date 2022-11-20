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Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W - фото 1Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W - фото 2Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W - фото 3

Люстра потолочная светодиодная V1044-CL Velutte LED*90W

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Характеристики товара

Описание

Современная и лаконичная потолочная светодиодная люстра в стильном дизайне из коллекции Velutte. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 90 Вт.
  • Напряжение 220-265v V
  • Световой поток 6300 Lm
  • Цветовая температура 3000-6500K K

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 25*23*12

Вес брутто: 3,5

Объем: 0,010

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина430 мм
  • Длина430 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

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