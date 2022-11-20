Светящийся куб Piazza 300 мм

12 оценок

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Светящийся куб Piazza 300 мм

4.3
7 090 ₽
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Светящийся куб Piazza 200 мм
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Светящийся куб Piazza 400 мм

Характеристики товара

Описание

Светящийся куб Piazza 300 мм – это фигурный светильник, оснащенный энергосберегающей светодиодной лампой мощностью 8 Вт с цоколем E14. Корпус изделия выполнен из полиэтилена низкого давления и соответствует высокому стандарту пыле- и влагозащиты IP65. Габариты куба составляют 30х30х30 см при весе 2 кг.

Есть модели с белым свечением и RGB-подсветкой. Во втором случае цвет светильника можно менять дистанционно при помощи пульта. Куб подключается к обычной сети 220V, но может работать и от 12-вольтового аккумулятора. Время автономной работы составляет 10-12 часов, причем при подзарядке светильник можно не выключать.

Светящийся куб Piazza используется преимущественно в декоративных целях:

  • Украшение фасадов зданий;
  • Оформление земельных участков;
  • Создание наружной рекламы;
  • Подсветка искусственных водоемов;
  • Оформление фотозон;
  • Дизайн интерьеров.

Форма куба придает светильнику высокую устойчивость – он может устанавливаться на твердые и мягкие поверхности. Для фиксации на полу можно использовать ландшафтные крепления, а для крепежа на стенах и потолке предусмотрены специальные подвесы.

Есть возможность изготовления светильников по индивидуальным параметрам.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Материалполиэтилен
  • Вес4 кг
  • Ширина300 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 7090
220V RGB/W 8090
Аккумулятор RGB/W 8890

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