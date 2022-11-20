Светящийся куб Piazza 400 мм – это фигурный светильник, оснащенный энергосберегающей светодиодной лампой мощностью 8 Вт с цоколем E14. Корпус изделия выполнен из полиэтилена низкого давления и соответствует высокому стандарту пыле- и влагозащиты IP65. Габариты куба составляют 40х40х40 см при весе 5.5 кг.
Есть модели с белым свечением и RGB-подсветкой. Во втором случае цвет светильника можно менять дистанционно при помощи пульта. Куб подключается к обычной сети 220V, но может работать и от 12-вольтового аккумулятора. Время автономной работы составляет 10-12 часов, причем при подзарядке светильник можно не выключать.
Светящийся куб Piazza используется преимущественно в декоративных целях:
Форма куба придает светильнику высокую устойчивость – он может устанавливаться на твердые и мягкие поверхности. Для фиксации на полу можно использовать ландшафтные крепления, а для крепежа на стенах и потолке предусмотрены специальные подвесы.
Есть возможность изготовления светильников по индивидуальным параметрам.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|7090
|220V
|RGB/W
|8090
|Аккумулятор
|RGB/W
|8890
Светящийся куб Piazza 600 мм
Полусфера Como 1000 мм с подсветкой
Полусфера Como 800 мм с подсветкой
Полусфера Como 600 мм с подсветкой
Полусфера Como 500 мм с подсветкой
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Трековый светильник Citilux Ринг
Торшер Citilux Аврора