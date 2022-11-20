Светящийся куб Piazza 200 мм – это фигурный светильник, оснащенный энергосберегающей светодиодной лампой мощностью 8 Вт с цоколем E14. Корпус изделия выполнен из полиэтилена низкого давления и соответствует высокому стандарту пыле- и влагозащиты IP65. Габариты куба составляют 20х20х20 см при весе 2 кг.
Есть модели с белым свечением и RGB-подсветкой. Во втором случае цвет светильника можно менять дистанционно при помощи пульта. Куб подключается к обычной сети 220V, но может работать и от 12-вольтового аккумулятора. Время автономной работы составляет 10-12 часов, причем при подзарядке светильник можно не выключать.
Светящийся куб Piazza используется преимущественно в декоративных целях:
Форма куба придает светильнику высокую устойчивость – он может устанавливаться на твердые и мягкие поверхности. Для фиксации на полу можно использовать ландшафтные крепления, а для крепежа на стенах и потолке предусмотрены специальные подвесы.
Есть возможность изготовления светильников по индивидуальным параметрам.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|4090
|220V
|RGB/W
|5190
|Аккумулятор
|RGB/W
|6490
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