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Настоящее фото товара Светящийся куб Piazza 200 мм, произведённого компанией ChiedoCover
Светящийся куб Piazza 200 мм
31 оценка
5 490
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Светящийся куб Piazza 200 мм

Артикул: CH-022-935
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина200 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1,9 кг
  • Материалполиэтилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светящийся куб Piazza 200 мм – это фигурный светильник, оснащенный энергосберегающей светодиодной лампой мощностью 8 Вт с цоколем E14. Корпус изделия выполнен из полиэтилена низкого давления и соответствует высокому стандарту пыле- и влагозащиты IP65. Габариты куба составляют 20х20х20 см при весе 2 кг.

Есть модели с белым свечением и RGB-подсветкой. Во втором случае цвет светильника можно менять дистанционно при помощи пульта. Куб подключается к обычной сети 220V, но может работать и от 12-вольтового аккумулятора. Время автономной работы составляет 10-12 часов, причем при подзарядке светильник можно не выключать.

Светящийся куб Piazza используется преимущественно в декоративных целях:

  • Украшение фасадов зданий;
  • Оформление земельных участков;
  • Создание наружной рекламы;
  • Подсветка искусственных водоемов;
  • Оформление фотозон;
  • Дизайн интерьеров.

Форма куба придает светильнику высокую устойчивость – он может устанавливаться на твердые и мягкие поверхности. Для фиксации на полу можно использовать ландшафтные крепления, а для крепежа на стенах и потолке предусмотрены специальные подвесы.

Есть возможность изготовления светильников по индивидуальным параметрам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1,9 кг
  • Материалполиэтилен

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки220 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки220 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 5490
220V RGB/W 6790
Аккумулятор RGB/W 8090
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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