Характеристики товара
Описание
Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
Основные характеристики
- Высота475 мм
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Вес3 кг
- Страна изготовленияРоссия
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Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме
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