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Табурет Эконом Raund

13 оценок

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Табурет барный, Вэнс

Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота475 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Вес3 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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