Характеристики товара
Основные характеристики
Длина - от 1200 до 2400 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
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Длина - от 1200 до 2400 мм
Столешница - ЛДСП
Каркас - сталь
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
|Модель
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Толщина ЛДСПмм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|2 ножки
|1200
|300
|450
|16
|9.7
|1590
|2 ножки
|1500
|300
|450
|16
|11.2
|1690
|3 ножки
|1800
|300
|450
|16
|12.6
|1990
|3 ножки
|2000
|300
|450
|16
|13.6
|2090
|3 ножки
|2400
|300
|450
|16
|15.5
|2190
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