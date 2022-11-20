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          Фотография Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза

          4.8
          Оптовая цена
          1 590 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза
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          Скамья "Лидер 8"

          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Длина - от 1200 до 2400 мм

          Столешница - ЛДСП

          Каркас - сталь

          Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Модель Длинамм Ширинамм Высотамм Толщина ЛДСПмм Вескг Оптовая цена
          2 ножки 1200 300 450 16 9.7 1590
          2 ножки 1500 300 450 16 11.2 1690
          3 ножки 1800 300 450 16 12.6 1990
          3 ножки 2000 300 450 16 13.6 2090
          3 ножки 2400 300 450 16 15.5 2190

          Варианты покрытия

          БелыйБелыйСерыйСерыйВишняВишняБукБукОрехОрехВенгеВенге

          Сделаем стол на заказ

          Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

          Скамья "Лидер 8", венге, каркас бронза — выполненные заказы

          Скамья "Лидер 8", светло-вишневыйСкамья "Лидер 8", светло-вишневыйСкамья Лидер 8, 1200х300Скамья Лидер 8, 1200х300
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