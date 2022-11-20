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Табурет-стремянка Closely

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Табурет лестница 90

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Высота до сиденья530 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина300 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево

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