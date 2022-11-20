Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Высота до сиденья530 мм
- Ширина530 мм
- Глубина300 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
Табурет Дежавю барный, черный
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Стул Ким
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стол обеденный Чикаго
Стол обеденный Орландо
Стол обеденный Сиэтл
Стол обеденный Тампа
Стол обеденный Атланта
Cтол барный НАНТ, черный, D700
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Стул складной Торни, синий
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная