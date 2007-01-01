Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тележка для стульев, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Тележка для стульев, серый
14 оценок
26 390
Товар в корзине. Перейти
Тележка для стульев, серый - фото 1Тележка для стульев, серый - фото 2Тележка для стульев, серый - фото 3Тележка для стульев, серый - фото 4Тележка для стульев, серый - фото 5

Тележка для стульев, серый

Артикул: CH-079-631
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1070 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота860 мм
  • Допустимая нагрузка110
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1070 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота860 мм
  • Допустимая нагрузка110
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для офиса

Фотография товара Кресло Wind с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 490
Оптовая цена

Кресло Wind с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, серый, черный

15
В корзине
Фотография товара Кресло Wind со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wind со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Кресло Wind со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный

9
В корзине
New
Настоящее фото товара Кресло Sten, светло-серый, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
13 090

Кресло Sten, светло-серый, на колесиках

10
В наличии 14 шт.
В корзине
New
Настоящее фото товара Кресло Antler, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 290

Кресло Antler, черный

14
В корзине
New
Фотография товара Кресло Skill, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Skill, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 890

Кресло Skill, черный

9
В наличии 14 шт.
В корзине
New
Фотография товара Кресло Sitting, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sitting, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Кресло Sitting, темно-серый

14
В наличии 10 шт.
В корзине
New
Фотография товара Кресло Lid, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lid, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Кресло Lid, серый

8
В корзине
New
Фотография товара Кресло Rubens-ST, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rubens-ST, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
54 090

Кресло Rubens-ST, темно-коричневый

10
В наличии 15 шт.
В корзине
New
Фотография товара Кресло 1168 PL, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло 1168 PL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Кресло 1168 PL, бежевый

8
В корзине
New
Фотография товара Кресло Vit RCH 8234, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Vit RCH 8234, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Кресло Vit RCH 8234, черный

12
В наличии 1 шт.
В корзине

Товар в корзине

Тележка для стульев, серый
Тележка для стульев, серый
26 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности