Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1070 мм
- Глубина620 мм
- Высота860 мм
- Допустимая нагрузка110
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
