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Торшер светодиодный V11081-FL Harmo

Артикул: CH-067-937
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Торшер светодиодный Harmo лаконичный и стильный, идеально впишется в современный интерьер. Выполнен из латуни, что придает ему элегантность и надежность. Площадь освещения составляет 5 м². Особенностью модели является возможность изменения цветовой температуры: теплая, нейтральная и холодная. Поворотный плафон позволяет регулировать направление света. Кнопка включения/выключения расположена на проводе для удобства использования. Торшер прекрасно дополнит интерьер спальни, гостиной или коридора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес2.81 кг
  • Материалметалл
  • Мощность3 Вт
  • ЦокольLED

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