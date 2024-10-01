Характеристики товара
Описание
Торшер светодиодный Harmo лаконичный и стильный, идеально впишется в современный интерьер. Выполнен из латуни, что придает ему элегантность и надежность. Площадь освещения составляет 5 м². Особенностью модели является возможность изменения цветовой температуры: теплая, нейтральная и холодная. Поворотный плафон позволяет регулировать направление света. Кнопка включения/выключения расположена на проводе для удобства использования. Торшер прекрасно дополнит интерьер спальни, гостиной или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1300 мм
- Вес2.81 кг
- Материалметалл
- Мощность3 Вт
- ЦокольLED