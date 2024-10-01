Характеристики товара
Описание
Ровные линии и простые материалы придают этой мини-лампе отличное качество, светильник впишется в любой "лофт" интерьер. Его тонкий профиль в форме конуса - это классическая форма, неподвластная времени, охватывающая века. Оснащен фурнитурой из полированного золотого металла и хлопчатом абажуром белого цвета. Размер: 55 см. х Ø 23 см.
Размер абажура: 25,5 см. х Ø 23 см. – Ø 18 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 60 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Диаметр225 мм
- Материалметалл, хлопок
- Мощность60 Вт
- ЦокольE14
- Цветсерый