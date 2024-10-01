Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа "Бушвик" - фото 1Настольная лампа "Бушвик" - фото 2

Настольная лампа "Бушвик"

Артикул: CH-048-877
40 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесной светильник "Сити"
Фотография товара Подвесной светильник "Сити" от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра "Норвич"
Фотография товара Люстра "Норвич" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ровные линии и простые материалы придают этой мини-лампе отличное качество, светильник впишется в любой "лофт" интерьер. Его тонкий профиль в форме конуса - это классическая форма, неподвластная времени, охватывающая века. Оснащен фурнитурой из полированного золотого металла и хлопчатом абажуром белого цвета. Размер: 55 см. х Ø 23 см.

Размер абажура: 25,5 см. х Ø 23 см. – Ø 18 см.
Тип цоколя: E14.
Мощность лампы: 60 Вт.
Степень защиты: IP20.
Длина провода: 1,4 м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Диаметр225 мм
  • Материалметалл, хлопок
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольE14
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Настольная лампа Demitas, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Настольная лампа Demitas

42
Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа Eglo PALOZZA

30
Настоящее фото товара Настольная лампа Eglo ALMEIDA, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Настольная лампа Eglo ALMEIDA

35
Настоящее фото товара Настольная лампа Odeon Light TRES, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Настольная лампа Odeon Light TRES

45
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2582-1T Dark 1*E14*60W

41
В наличии 174 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99015
15 190 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2641-1T Trio 1*E27*60W

40
В наличии 40 шт.
Фотография товара Настольная лампа Орлеан, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Орлеан, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Настольная лампа Орлеан, Венге Хром

40
Фотография товара Настольная лампа Наоми от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Наоми, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Настольная лампа Наоми

35
Фотография товара Настольная лампа Томас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Томас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Настольная лампа Томас золото

39
NewРаспродажа
Фотография товара Лампа настольная V10550-1T Brulee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная V10550-1T Brulee, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69055
16 990 ₽Оптовая цена

Лампа настольная V10550-1T Brulee

13
В наличии 37 шт.В пути 50 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесной светильник Томми, хром матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Томми, хром матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Томми, хром матовый

30
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от26 39048
49 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W

44
Фотография товара Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза

77
Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

37
Фотография товара Подвесной светильник Томми, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Томми, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Томми, матовый хром

49
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gelid №1, произведённого компанией ChiedoCover
42 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Gelid №1

45
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
от6 040

Светильник лофт 5 ламп

80
Фотография товара Подвесной светильник Вегас алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас алюминий , произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас алюминий

44
Фотография товара Подвесной светильник Риволи, алюминий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Риволи, алюминий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Риволи, алюминий

32
Настоящее фото товара Потолочный светильник Dune №2, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Потолочный светильник Dune №2

37

Другие товары из раздела настольные светильники

Настоящее фото товара Настольная лампа Calvin Table, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Настольная лампа Calvin Table

44
Настоящее фото товара Настольная лампа Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Настольная лампа Grace

38
Распродажа
Настоящее фото товара Настольная лампа V2571-1T Chilly 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49066
9 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2571-1T Chilly 1*E27*60W

41
В наличии 31 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59056
21 490 ₽Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

43
В наличии 129 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Настольная лампа Томми, матовый хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Томми, матовый хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Настольная лампа Томми, матовый хром

37
Настоящее фото товара Настольная лампа с белым абажуром, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Настольная лампа с белым абажуром

46
Фотография товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Настольная лампа ST LUCE SL1148.304.01 CODDA

39
Фотография товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Настольная лампа ST LUCE SL1148.314.01 CODDA

31
Фотография товара Настольная лампа Мерида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Настольная лампа Мерида

47
NewРаспродажа
Фотография товара Лампа настольная V11009-T Flake от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная V11009-T Flake, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена

Лампа настольная V11009-T Flake

15
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Настольная лампа "Бушвик"
Настольная лампа "Бушвик"
от 14 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подвесной светильник Томми, хром матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Томми, хром матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Томми, хром матовый

30
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от26 39048
49 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2532-8P Aerton 8*E14*60W

44
Фотография товара Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Люстра потолочная Эдисон Венге + Бронза

77
Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

37