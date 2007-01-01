Характеристики товара
Описание
Тумба подкатная призвана расширить функциональность парт, стол всегда будет свободен от лишних предметов. Тумба компактная и мобильная благодаря наличию колес, что удобно при перестановке или уборке. Оснащена мягкой подушкой для сидения.
Выдвижной пенал со специальными отделениями для канцелярских мелочей помогает содержать рабочее место в порядке. Отсутствуют пластиковые ручки на фасаде, а выдвижные ящики со скрытыми направляющими открываются с помощью функции «Push to open». Мягкий элемент на верхней части тумбы как дополнительное место для сидения.
Тумба компактна, практична и удобна в использовании, помогает организовать полноценный рабочий кабинет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина426 мм
- Глубина570 мм
- Высота620 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материалпластик, ЛДСП
- Цветбежевый, белый, серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки24.55 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет