Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток
14 оценок
9 390
Товар в корзине. Перейти
Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток - фото 1Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток - фото 2Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток - фото 3Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток - фото 4
NEW

Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток

Артикул: CH-083-623
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина426 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота620 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Берген 1
Фотография товара Стол журнальный Берген 1 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-1, 1200x800
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тумба подкатная призвана расширить функциональность парт, стол всегда будет свободен от лишних предметов. Тумба компактная и мобильная благодаря наличию колес, что удобно при перестановке или уборке. Оснащена мягкой подушкой для сидения.

Выдвижной пенал со специальными отделениями для канцелярских мелочей помогает содержать рабочее место в порядке. Отсутствуют пластиковые ручки на фасаде, а выдвижные ящики со скрытыми направляющими открываются с помощью функции «Push to open». Мягкий элемент на верхней части тумбы как дополнительное место для сидения.
Тумба компактна, практична и удобна в использовании, помогает организовать полноценный рабочий кабинет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина426 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота620 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалпластик, ЛДСП
  • Цветбежевый, белый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24.55 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела тумбы лофт

Фотография товара Тумба прикроватная Сиэттл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Сиэттл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Тумба прикроватная Сиэттл

37
Фотография товара Тумба под обувь Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба под обувь Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Тумба под обувь Лофт-1

35
Фотография товара Тумба прикроватная Klat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Klat, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Тумба прикроватная Klat

50

Товар в корзине

Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток
Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток
9 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности