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Стеллаж 12 - фото 1Стеллаж 12 - фото 2

Стеллаж 12

6 оценок
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Стеллаж 11

Характеристики товара

Описание

Ширина: 85 см

Глубина: 40 см

Высота: 110 см

Материал: массив дерева, металл

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