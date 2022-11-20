Характеристики товара
Описание
Ширина: 85 см
Глубина: 40 см
Высота: 110 см
Материал: массив дерева, металл
Ширина: 85 см
Глубина: 40 см
Высота: 110 см
Материал: массив дерева, металл
Чехол 35
Чехол 07
Чехол 50
Стул Квини, серый
Пододеяльник Евро 220x240 см, сатин
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
Люстра Bella 40
Ручник официанта, белый
Шкаф сушильный HotStorm
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден