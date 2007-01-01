Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005
15 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 - фото 1Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 - фото 2Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 - фото 3Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 - фото 4Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 - фото 5
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005 производства ChiedoCover
NEW

Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005

Артикул: CH-083-809
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота450 мм
  • Вес28.33 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас тумбы Сиэттл
Фотография товара Каркас тумбы Сиэттл от компании ChiedoCover.
Следующий Тумба ТВ Феса
Фотография товара Тумба ТВ Феса от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота450 мм
  • Вес28.33 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела тумбы лофт

Фотография товара Тумба прикроватная Сиэттл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Сиэттл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Тумба прикроватная Сиэттл

37
Фотография товара Тумба под обувь Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба под обувь Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Тумба под обувь Лофт-1

35
Фотография товара Тумба прикроватная Klat от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба прикроватная Klat, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Тумба прикроватная Klat

50
New
Фотография товара Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Тумба подкатная Rite, 2 ящика + подушка + лоток

14

Товар в корзине

Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005
Тумба ТВ, 1400*400*450 мм, каркас черный муар RAL 9005
14 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности