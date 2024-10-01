Характеристики товара
Описание
Ведро для мусора с крышкой, цвет черный, объем 12 литров. Имеется пластиковый вкладыш. Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Черный цвет и надежное качество стали — отличительная особенностью этой великолепной серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота370 мм
- Диаметр265 мм
- Материалпластик, сталь
- Цветчерный