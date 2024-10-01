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Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный - фото 1Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный - фото 2Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный - фото 3

Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный

Артикул: CH-067-641
12 оценок
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Фотография товара Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ведро для мусора с крышкой, цвет черный, объем 12 литров. Имеется пластиковый вкладыш. Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Черный цвет и надежное качество стали — отличительная особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота370 мм
  • Диаметр265 мм
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный
Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный
от 2 790
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