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Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный - фото 1Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный - фото 2Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный - фото 3Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный - фото 4

Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный

Артикул: CH-067-642
15 оценок
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Фотография товара Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ведро FX-34024P с крышкой, 12 л, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ведро для мусора с крышкой, покрытие черное, объем 5 литров. Имеется пластиковый вкладыш. Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота265 мм
  • Диаметр222 мм
  • Объем5 л
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный
Ведро Fixsen с крышкой, 5 л, черный
от 2 090
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