Характеристики товара
Описание
Ведро для мусора с крышкой, покрытие черное, объем 5 литров. Имеется пластиковый вкладыш. Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота265 мм
- Диаметр222 мм
- Объем5 л
- Материалпластик, сталь
- Цветчерный