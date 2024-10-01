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Ведро с крышкой Fixsen 5 л, хром

Артикул: CH-068-228
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Диаметр222 мм
  • Вес0,945 кг
  • Объем5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный
  • Страна изготовленияТурция

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Товар в корзине

Ведро с крышкой Fixsen 5 л, хром
Ведро с крышкой Fixsen 5 л, хром
от 1 890
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