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Настоящее фото товара Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром
13 оценок
1 790
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Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром - фото 1Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром - фото 2Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром - фото 3

Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром

Артикул: CH-068-229
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота260 мм
  • Диаметр222 мм
  • Вес0,785 кг
  • Объем5 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Ведро с крышкой 3 л, хром от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Ведро с крышкой Фиксен 5 л, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Данная модель предназначена для использования в квартирах, гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделие, способно выдерживать постоянные нагрузки и просты в обслуживании. Дизайн выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота260 мм
  • Диаметр222 мм
  • Вес0,785 кг
  • Объем5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром
Ведро без крышки Фиксен хотел, 5 л, хром
от 1 790
В корзине

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